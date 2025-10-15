AZCON о работе в сфере развития почтово-коммуникационных услуг на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - Представлена информация о работе, проделанной в сфере развития почтово-коммуникационных услуг на освобожденных территориях, сообщает Trend.

Как сказал главный администратор по коммуникации Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON) Али Алиев во второй день Caspian Construction Week, ООО «Азерпочт» реализует последовательные меры по обеспечению почтовой связи на освобожденных территориях:

«В настоящее время почтовые отделения ООО «Азерпочт» начали функционировать в поселке Гадрут Ходжавендского района, селе Агалы Зангиланского района, Ханкенди, Шуше, Лачине и Кяльбаджаре. Для повышения точности и оперативности предоставления информации в процессе восстановления территорий широко используются спутниковые технологии. «Азеркосмос» предоставляет услуги интернета и внутренней сети посредством спутниковых технологий на территориях, где пока отсутствуют волоконно-оптические линии связи и другая коммуникационная инфраструктура. На следующем этапе будет продолжено тесное и скоординированное сотрудничество с соответствующими институтами в сферах транспорта, связи и цифровой инфраструктуры», — подчеркнул он.

