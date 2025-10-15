Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

СГБ и ГПС Азербайджана провели совместную операцию на границе с Ираном – Есть задержанные

Происшествия Материалы 15 октября 2025 16:34 (UTC +04:00)
СГБ и ГПС Азербайджана провели совместную операцию на границе с Ираном – Есть задержанные

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Служба государственной безопасности (СГБ) и Государственная пограничная служба (ГПС) провели совместную операцию на границе Азербайджана с Ираном.

Как сообщает Trend, в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств в крупном размере, проведенных СГБ и ГПС на участке государственной границы Азербайджанской Республики с Исламской Республикой Иран, был задержан Гусейнов Асиф Вагиф оглу, 23.09.1989 года рождения, при изъятии крупной партии наркотиков, спрятанных в тайнике.

В ходе досмотра трех пакетов, полученных А. Гусейновым, было обнаружено и изъято около 26 килограммов сушеной марихуаны и 2520 таблеток М40 «Метадон», содержащих наркотические вещества.

В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости