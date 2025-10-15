Увеличилось число туристов, приезжающих в Азербайджан на лечение

БАКУ /Trend/ - Наблюдается рост числа туристов, приезжающих в Азербайджан на лечение.

Как сообщает Trend, об этом на II конференции «Азербайджанский оздоровительный туризм» сказал начальник отдела Государственного агентства по туризму Эльгюн Джавадов.

По его словам, число туристов из стран бывшего СССР, посещающих в частности Нафталан, увеличивается из года в год.

«Как известно, глава государства издал распоряжение касательно использования нафталанской нефти в оздоровительном туризме. Работа в этом направлении ведется. Реализуется определенная программа по уточнению и расширению лечебных аспектов этих услуг, а также по их приведению в соответствие с мировыми стандартами», - сказал он.

