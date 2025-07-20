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Хикмет Гаджиев о причинах отказа Азербайджана от участия в заседании экономического совета СНГ в Москве

Политика Материалы 20 июля 2025 13:12 (UTC +04:00)
Хикмет Гаджиев о причинах отказа Азербайджана от участия в заседании экономического совета СНГ в Москве

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Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
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ШУША /Trend/ - Неучастие Азербайджана на заседании Экономического совета СНГ обусловлено рядом объективных обстоятельств и не отражает динамику взаимодействия Баку и Москвы.

Как передает специальный корреспондент Trend, об этом журналистам заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в кулуарах третьего Шушинского Глобального медиафорума.

По его словам, возможные причины неучастия делегации включают, в частности, корректировки в рабочих планах членов делегации.

“Это мероприятие касается многостороннего взаимодействия в рамках СНГ и не связано с двусторонними азербайджано-российскими вопросами”, - сказал он.

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