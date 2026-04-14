МВФ ожидает снижение инфляции в Азербайджане в 2027 году

БАКУ/Trend/ - Инфляция в Азербайджане в 2026 году прогнозируется на уровне 6%, по сравнению с 5,6% в 2025 году, сообщает Trend со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно отчету, в 2027 году инфляция в стране снизится до 5,1%.

Данные Государственного статистического комитета Азербайджана показывают, что в январе-марте текущего года среднегодовая инфляция в стране составила 5,7%.

По данным Центрального банка Азербайджана, прогноз о том, что по базовому сценарию годовая инфляция к концу 2026 года и 2027 года останется в пределах целевого показателя, остается неизменным. Отмечено, что анализ последних тенденций показывает вероятность пересмотра прогноза инфляции на 2026 год в сторону повышения.

«В феврале 2026 года 12-месячная инфляция составила 5,7%. Годовой рост цен на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия составил 6,8%, на платные услуги – 5,7%, на непродовольственные товары – 3,7%. Годовая базовая инфляция составила 5,6%. Наблюдаемая инфляция формируется в основном под влиянием внешних факторов», – отмечает ЦБА.