Юбилейный год стратегического партнерства GAZ и МТЗ во благо развития Азербайджана и Беларуси - репортаж из Минска (ФОТО)

МИНСК /Trend / - Делегация Гянджинского автомобильного завода (GAZ) во главе с председателем Наблюдательного совета Производственного объединения GAZ Ханларом Фатиевым посетила Минский тракторный завод (МТЗ) - одно из крупнейших машиностроительных предприятий Беларуси, известное во всем мире под брендом BELARUS, сообщает Trend.

Генеральный директор ОАО "МТЗ" Тарас Мурог представил гостям из Азербайджана современную продукцию одного из промышленных флагманов Беларуси, была организована экскурсия по музею завода. Было отмечено, что завод, основанный в 1946 году, входит в число крупнейших производителей тракторов в мире и занимает значительную долю рынка колесных тракторов. МТЗ выпускает широкий спектр техники: колесные и гусеничные тракторы, сельскохозяйственные машины, коммунальную и строительную технику, лесные машины, навесное и прицепное оборудование. Всего за историю предприятия произведено более 3 миллионов тракторов, которые экспортируются примерно в 100 стран мира.

Тарас Мурог в интервью Trend отметил значимость сотрудничества с Гянджинским автомобильным заводом.

"GAZ наш стратегический партнер на рынке Азербайджана. На протяжении двадцати лет мы осуществляем плодотворное сотрудничество. Ежегодно в Азербайджан поставляется как минимум 700 единиц техники мощностью 80–120 лошадиных сил, а в разные годы этот показатель превышал тысячу единиц. Сегодня перспективы есть у мини-тракторов для бахчевых культур и фермерских хозяйств, а также мощной техники (350 лошадиных сил) для крупнотоварного сельскохозяйственного производства. В юбилейный год сотрудничества мы планируем более активно участвовать в совместных мероприятиях, включая выставки. Наши заводы самые долгосрочные и надежные партнеры", - отметил глава МТЗ.

Ханлар Фатиев в интервью Trend отметил, что около 80 процентов белорусской техники собирается на GAZ, что свидетельствует о ее высоком качестве и конкурентоспособности. Он также подчеркнул роль государственной поддержки:

"С начала сотрудничества с Минским тракторным заводом прошло уже 20 лет. В 2006 году, во время официального визита Президента Ильхама Алиева в Беларусь, была заложена основа этого партнерства. Проект никогда не останавливался, даже в период пандемии предприятие продолжало сборку тракторов. Во время визита на МТЗ 7-8 апреля мы вновь обсудили дальнейшее развитие сотрудничества, новые проекты, а также договорились о совместном производстве и экспорте техники в третьи страны", - сказал Х.Фатиев.

По его словам, на сегодняшний день на предприятии собрано и введено в эксплуатацию более 15 000 тракторов различных моделей:

"Мы рады, что произведенную нами технику можно встретить во всех городах и районах Азербайджана. Потребители довольны качеством нашей продукции. С особой гордостью хочу отметить, что мощная техника, собираемая на нашем предприятии, сегодня служит на освобожденных от оккупации территориях - в нашем родном Карабахе", - подчеркнул Ханлар Фатиев.

Говоря о сотрудничестве с Минским тракторным заводом, председатель Наблюдательного совета GAZ отметил, что ежегодно в Гяндже в среднем собирается 700–800 тракторов различных моделей и модификаций, и не исключил, что в будущем эти показатели будут расти в соответствии с темпами развития:

"В первые годы сотрудничества мы начали производство со сборки тракторов марки МТЗ - “Belarus 80.1”, “Belarus 82.1”, “Belarus 1221”, “Belarus 1025”, “Belarus 892”, “Belarus 80X”. Впоследствии наладили сборку более мощной сельскохозяйственной техники. Если проект по экспорту в третьи страны будет реализован, то и объемы производства, и модельный ряд обязательно увеличатся. Сейчас мы работаем над важным проектом. Надеюсь, что сможем достичь этой цели, и с нашими белорусскими коллегами откроется новый этап сотрудничества", - подчеркнул он.

Стороны провели обсуждение текущих вопросов и планов на будущее. Во встрече также принял участие посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич. В заключение Ханлар Фатиев оставил послание в книге почетных гостей.

Напомним, что ранее состоялось подписание соглашения о сборке новой партии коммунальной техники (100 единиц) на базе шасси МАЗ на Гянджинском автомобильном заводе. Это соглашение подписано в рамках реализации поручений Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Беларуси Александра Лукашенко, данных в ходе государственного визита главы белорусского государства в Азербайджан. Документ подписали глава Наблюдательного совета Производственного Объединения Гянджинского автомобильного завода (GAZ), депутат Милли Меджлиса Азербайджана Ханлар Фатиев и Генеральный директор ОАО "МАЗ" Валерий Иванкович.

Сотрудничество GAZ и МАЗ направлено на расширение и укрепление двусторонних экономических связей между Азербайджаном и Беларусью, заложенных главами государств.

