ING Group назвала прогнозы по роста ВВП Азербайджана на 2026-27 годы

БАКУ/Trend/ - Нидерландская банковская группа ING опубликовала обновлённый прогноз по росту ВВП Азербайджана до 2028 года, сообщает Trend.

Согласно оценкам аналитиков, в 2026 году годовой рост ВВП составит 2,5%, а в 2027 году ожидается ускорение до 3%.

В поквартальном разрезе на 2026 год прогнозируются следующие показатели: в первом квартале рост ВВП составит 3%, во втором - 2%, в третьем - 4%, в четвертом - 1%.

В 2027 году динамика будет следующей: в первом квартале рост ожидается на уровне 3%, во втором - 3,5%, в третьем - 2%, в четвёртом - 3,5%.

Отметим, что согласно данным Государственного комитета по статистике в 2025 году в Азербайджане было произведено валового внутреннего продукта на сумму 129,1 миллиарда манатов, что на 1,4 процента больше по сравнению с предыдущим годом.

В нефтегазовом секторе экономики добавленная стоимость сократилась на 1,6 процента, тогда как в ненефтегазовом секторе увеличилась на 2,7 процента.

В структуре производства ВВП 33 процента пришлось на промышленность, 11,3 процента - на торговлю и ремонт транспортных средств, 7,1 процента - на транспорт и складское хозяйство, 6,5 процента - на строительство, 5,9 процента - на сельское, лесное хозяйство и рыболовство, 2,8 процента - на размещение туристов и общественное питание, 2,1 процента - на сферу информации и связи, 21,7 процента - на другие отрасли. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,6 процента ВВП.

ВВП на душу населения составил 12 602,2 маната.