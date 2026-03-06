ING Group пересмотрела прогноз по инфляции в Азербайджане до 2028 года

БАКУ/Trend/ - Инфляция в Азербайджане, по оценкам нидерландской ING Group, в 2026 и 2027 годах ожидается на уровне 5,4% и 4,6%, соответственно, передаёт Trend со ссылкой на группу.

В предыдущем отчете прогнозы на 2026 и 2027 годы ожидались на уровне 5% и 8,9%, соответственно.

Квартальный прогноз на 2026 год выглядит следующим образом: I квартал — 6%, II квартал — 5,7%, III квартал — 5,1%, IV квартал — 4,9%.

Квартальный прогноз на 2027 год: I квартал — 4,4%, II квартал — 4,5%, III квартал — 4,7%, IV квартал — 4,9%.

Согласно данным государственного комитета статистики, в Азербайджане в январе 2026 года индекс потребительских цен по сравнению с январем 2025 года составил 105,7%, в том числе по продовольственным товарам, алкогольным напиткам и табачным изделиям — 107,1%, по непродовольственным товарам — 103,5%, по платным услугам, оказанным населению, — 105,6%.

В январе 2026 года индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,5%.

В январе 2026 года индекс потребительских цен на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,3%.