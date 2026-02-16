Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 февраля

Экономика Материалы 16 февраля 2026 09:06 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 16 февраля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0166 маната, 1 турецкая лира - 0,0389 маната, а 100 российских рублей - 2,2092 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0166
AUD 1,2047
BYN 0,5927
AED 0,4628
KRW 0,1179
CZK 0,0831
CNY 0,2462
DKK 0,2699
GEL 0,6335
HKD 0,2175
INR 0,0187
GBP 2,3187
SEK 0,1906
CHF 2,2114
ILS 0,55
CAD 1,2484
KWD 5,5421
KZT 0,3436
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5322
MDL 0,101
NOK 0,1789
UZS 0,0139
PKR 0,6077
PLN 0,479
RON 0,397
RUB 2,2092
RSD 0,0172
SGD 1,3469
SAR 0,4533
xdr 2,3431
TRY 0,0389
TMT 0,4857
UAH 0,0395
JPY 1,1094
NZD 1,0255
Тэги:
