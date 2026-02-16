Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 февраля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 16 февраля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,0166 маната, 1 турецкая лира - 0,0389 маната, а 100 российских рублей - 2,2092 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0166
|AUD
|1,2047
|BYN
|0,5927
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1179
|CZK
|0,0831
|CNY
|0,2462
|DKK
|0,2699
|GEL
|0,6335
|HKD
|0,2175
|INR
|0,0187
|GBP
|2,3187
|SEK
|0,1906
|CHF
|2,2114
|ILS
|0,55
|CAD
|1,2484
|KWD
|5,5421
|KZT
|0,3436
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5322
|MDL
|0,101
|NOK
|0,1789
|UZS
|0,0139
|PKR
|0,6077
|PLN
|0,479
|RON
|0,397
|RUB
|2,2092
|RSD
|0,0172
|SGD
|1,3469
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3431
|TRY
|0,0389
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0395
|JPY
|1,1094
|NZD
|1,0255