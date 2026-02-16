Назван объем импорта Ираном продукции из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (21 марта 2025 г. - 20 января 2026 г.) импорт Ираном продукции из Азербайджана сократился на 58% в стоимостном выражении и на 53,7% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта 2024 г. - 19 января 2025 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной службы Ирана.

Согласно статистике, объем импорта Ираном продукции из Азербайджана за 10 месяцев составил 5 тысяч тонн на сумму около 11,4 миллиона долларов.

За аналогичный период прошлого года Иран импортировал из Азербайджана 10,9 тысячи тонн продукции на сумму 27 миллионов ​​долларов.

Статистика указывает на то, что Иран импортировал из Азербайджана различное оборудование, прессованную сою, различные виды профилей и другую продукцию.

За 10 месяцев товарооборот между Ираном и Азербайджаном составил 724 тысячи тонн на сумму 496 миллионов долларов. Экспорт продукции сократился на 17,3% в стоимостном выражении и на 1,9% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует добавить, что, согласно статистике Таможенной администрации Ирана, импорт продукции за 10 месяцев составил 33,2 миллиона тонн на сумму 49,1 миллиарда долларов. Импорт продукции сократился на 15,6% в стоимостном выражении и увеличился на 4,6% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.