Наши ресурсы - ваши технологии: новый путь развития отношений Казахстана и Германии

БАКУ /Trend/ - Германия рассматривает Казахстан как одного из ключевых партнеров в Центральной Азии и надёжного поставщика энергоресурсов. “Для Германии Казахстан является экономически, политически и стратегически опорной страной в Центральной Азии”, - приводит слова министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефула МИД Казахстана.

Для Астаны сотрудничество с западными партнерами важно, прежде всего, для привлечения инвестиций и внедрения современных технологий и решений. Для Берлина партнерство с Казахстаном является способом обеспечить стабильные поставки ресурсов и выйти на рынки Центральной Азии. Согласно данным МИД Казахстана, минерально-сырьевая база страны включает более 5 000 месторождений, а их прогнозная стоимость оценивается в десятки триллионов долларов. Казахстан занимает первое место в мире по разведанным запасам цинка, вольфрама и барита, второе место по запасам серебра, свинца и хромитов, третье место по меди и флюориту, четвёртое место по молибдену и шестое место по золоту. Страна также обладает значительными запасами нефти и газа, занимая девятое место в мире по подтвержденным запасам нефти, восьмое место по запасам угля и второе место по запасам урана.

Энергетика является одной из ключевых сфер сотрудничества для Берлина и Астаны. Осуществляются поставки казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Шведте. За девять месяцев 2025 года объём поставок составил порядка 1,5 миллиона тонн, а в 2026 году планируется увеличение ежемесячных поставок с 100 до 130 тысяч тонн.

Параллельно обсуждается экспорт "зеленого" водорода из Казахстана в Германию и другие страны ЕС. Для Германии это вопрос энергетической безопасности и перехода на чистую энергетику, а для Казахстана водородная энергетика становится возможностью привлечь инвестиции и создать новую экспортную отрасль с высокой добавленной стоимостью.

Экономическое сотрудничество имеет прочную основу. По итогам 11 месяцев 2025 года товарооборот между странами достиг 3,9 миллиарда долларов, экспорт из Казахстана вырос на 7,9%, импорт немецких товаров - на 6,1%. По данным правительства Казахстана, на январь 2026 года в стране было реализовано 36 инвестиционных проектов с немецким капиталом на сумму около 49,7 миллиарда евро, значительная часть которых уже запущена. Обсуждаются совместные проекты в машиностроении, химической промышленности и горно-металлургическом секторе, а также внедрение немецких технологий и управленческих практик.

В феврале 2026 года министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев принял участие во встрече министров иностранных дел в формате «Центральная Азия — Германия» в Берлине.

“Казахстан придает исключительное значение развитию сотрудничества с ФРГ и считает ее ключевым стратегическим партнёром в ЕС. Мы готовы активно наращивать экономическое сотрудничество с Германией как на двустороннем уровне, так и в рамках региональных форматов ЕС и Центральной Азии и нацелены воплощать согласованные инициативы в конкретные проекты и осязаемые результаты”, – отметил Кошербаев на встрече с Федеральным министром экономики и энергетики Германии Катериной Райхе в рамках визита.

Кроме того, развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута усиливает роль Казахстана как ключевого транзитного узла между Европой и Азией. Германия заинтересована в надежных альтернативных маршрутах поставок, а Казахстан получает возможность развивать инфраструктуру и промышленную кооперацию.

В отношениях Казахстана и Германии видна взаимная заинтересованность. Германии нужны стабильные поставки ресурсов, а Казахстан стремится привлечь инвестиции, технологии и финансирование для развития новых отраслей. Совместные проекты в энергетике, промышленности и логистике создают условия для взаимной выгоды, позволяя Казахстану диверсифицировать экономику, а Германии - укреплять позиции на рынке и обеспечивать ресурсную безопасность. Дальнейшее сближение может строиться вокруг локализации производств, трансфера технологий, развития "зелёной" энергетики и расширения транспортных коридоров. Это позволит Казахстану диверсифицировать экономику и привлекать инвестиции, а Германии - закрепить ресурсную и технологическую базу в стратегически важном регионе.