Рассмотрена деятельность, осуществлённая в промышленных зонах Азербайджана в 2025 году

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики.

Об этом Trend сообщили в минэкономики Азербайджана.

На заседании, которое прошло под председательством главы Наблюдательного совета, заместителя министра экономики Самеда Баширли, председатель правления Агентства Сеймур Адигезалов проинформировал о проделанной работе и реализованных проектах в 2025 году в промышленных зонах, находящихся в ведении агентства, в том числе в промышленных парках, действующих на освобожденных территориях. Было отмечено, что промышленные зоны являются благоприятным инструментом с точки зрения увеличения производства в стране, замещения импорта и создания новых экспортных возможностей. Значительная часть ненефтегазового производства и ненефтегазового экспорта Азербайджана приходится на промышленные зоны. Созданные государством благоприятные условия в промышленных зонах, предлагаемые льготы расширяют предпринимательскую деятельность.

В рамках заседания были определены приоритетные направления работы Агентства на 2026 год, а также обсуждены организационные и структурные вопросы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!