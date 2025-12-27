Азербайджан играет ключевую роль в Среднем коридоре - EIB (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет важную роль вдоль Среднего коридора, поскольку он входит в расширенную Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T), а также является частью Транскаспийского транспортного коридора.

Об этом Trend сказала руководитель Регионального представительства по Южному Кавказу Европейского инвестиционного банка (EIB) Стелла Ренита.

По словам руководителя представительства, банк через EIB Global открыт к финансированию инфраструктурных и логистических проектов в Азербайджане при условии их соответствия приоритетам ЕС и целям страны в сфере связности в рамках стратегии Global Gateway и нового Стратегического подхода ЕС к Черноморскому региону.

"Существует значительный потенциал для более тесной интеграции железнодорожной, портовой и автомобильной инфраструктуры, что позволит улучшить связи между Центральной Азией и Европой, сократить транзитное время и поддержать более диверсифицированные торговые маршруты.

EIB уже вовлечен в работу через оказание консультационной поддержки по повышению безопасности на железнодорожном коридоре Баку - Бёюк Кесик, который является ключевым участком Среднего коридора. Эти работы были выполнены в рамках Механизма инвестиций в сферу связности Восточного партнёрства (Facility for Eastern Partnership Investment in Connectivity), финансируемого Европейским союзом и управляемого EIB. Реализация данного задания способствовала подготовке проектов за счёт повышения операционной безопасности, сокращения времени в пути и выбросов, а также обеспечения соответствия экологическим и техническим стандартам ЕС", - сказала она.

С.Ренита подчеркнула, что привлечение частных инвестиций является одной из основных целей подхода ЕС Global Gateway.

По ее словам, в этом контексте EIB может использовать широкий спектр финансовых инструментов для мобилизации частного капитала в стратегически важных проектах в сфере связности, при наличии соответствующих условий.

"К таким инструментам относятся долгосрочные кредиты, структуры проектного финансирования, а также решения в области смешанного финансирования (blended finance) и распределения рисков, обеспеченные бюджетными гарантиями ЕС в рамках программы NDICI-Global Europe (основной внешний финансовый инструмент Европейского союза на период 2021–2027 годов). Эти инструменты направлены на снижение рисков, повышение инвестиционной привлекательности проектов и улучшение их банковской состоятельности, делая инфраструктурные инвестиции более привлекательными для частных инвесторов", - отметила она.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.