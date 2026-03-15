Токаев выразил поддержку инициативе Трампа по созданию Совета мира

Казахстан Материалы 15 марта 2026 13:10 (UTC +04:00)
Мадина Усманова
БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп как человек производит впечатление сильной личности.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Токаев выразил поддержку инициативе Дональда Трампа по созданию Совета мира. Он отметил, что его привлекла идея нового подхода к решению сложных международных проблем, в том числе на Ближнем Востоке. По словам президента Казахстана, сочетание традиционной дипломатии и возможностей крупного бизнеса может реально помочь людям, особенно в секторе Газа.

"Народы во всем мире уже устали от бесконечных конференций, на которых принимаются резолюции благих пожеланий, эти резолюции читает лишь небольшое количество людей. Именно поэтому я считаю необходимым поддержать эту идею, поскольку она предлагает новый подход. Президент Трамп как человек производит впечатление сильной личности. Он смелый лидер", - отметил Токаев.

Он выразил уверенность, что перспектива достижения мира на Ближнем Востоке, в частности, в Палестине, по-прежнему существует. "И я искренне надеюсь на успешное будущее этой инициативы", - сказал Токаев.

