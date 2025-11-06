«Шестикратный рост рыночной оценки компании: гибкость и культура обучения» — CEO PashaPay Самир Маммадов поделился инсайтами в эксклюзивном подкасте на Финтех и Банковском Форуме Узбекистана (ФОТО/ВИДЕО)

На Финтех и банковском форуме 2025 (FIBA2025), прошедшем в Узбекистане, генеральный директор PashaPay Самир Маммадов стал гостем эксклюзивного подкаста, где рассказал о трансформационном росте компании, её стратегическом видении и развитии региональной финтех-экосистемы.

В ходе беседы г-н Маммадов отметил, что за последние три года рыночная оценка PashaPay выросла в шесть раз, чему способствовали долгосрочные инвестиции в ключевые продукты компании — Milliön и m10. По его словам, этот успех основан на корпоративной культуре, ориентированной на гибкость, стойкость и постоянное обучение, что позволяет командам компании быстро адаптироваться, внедрять инновации и уверенно развиваться в динамичной рыночной среде.

«Наши результаты — это итог культуры, в основе которой лежат гибкость и стремление к обучению, — подчеркнул Самир Маммадов. — Такой подход формирует инновационное мышление и устойчивость на всех уровнях компании, обеспечивая постоянный прогресс в нашей цифровой трансформации».

Глава компании также подчеркнул стратегическую значимость интеграции в рамках экосистемы “Bir” PASHA Holding, которая позволяет создавать сквозной и единый клиентский опыт.

«Мы пока не движемся в направлении super-app, — отметил он. — Наша цель — super-интеграция: создание взаимосвязанной экосистемы, делающей финансовую жизнь пользователей проще, умнее и удобнее».

Говоря о корпоративных ценностях, Самир Маммадов выделил модель “PASHA Holding DNA”, которая усиливает командный дух, ускоряет принятие решений и развивает гибкость внутри организации.

В контексте регионального сотрудничества он отметил растущую важность финтех-взаимодействия между Азербайджаном, Турцией и странами Центральной Азии, подчеркнув, что это открывает путь к более глубокой экономической интеграции:

«Такое сотрудничество формирует основу нового этапа регионального экономического взаимодействия. PashaPay намерена активно поддерживать этот процесс, создавая инфраструктуру и устойчивые механизмы для развития финтех-индустрии».

Подкаст, опубликованный на официальных платформах Ассоциации финтеха Узбекистана, подчеркнул лидирующую роль PashaPay в сфере цифровых платежей и её вклад в развитие инноваций в регионе.

В рамках программы FIBA2025 г-н Маммадов также выступил с вступительным словом, в котором представил ключевые этапы трёхлетнего развития PashaPay, интеграционные инициативы в экосистеме Bir и планы дальнейшего роста компании.

Кроме того, он принял участие в панельной дискуссии “Безграничные платежи: цифровые платежи и расширение возможностей регионального сотрудничества”, где вместе с лидерами финтех-индустрии тюркоязычных стран обсудил новые направления трансграничного взаимодействия и инновационного роста.

По итогам форума компания PashaPay была удостоена награды «Превосходство в сфере цифровых платежей» (Excellence in Digital Payments) — в знак признания вклада компании в развитие цифровых финансовых решений и расширение доступа к современным платежным сервисам региона.

О компании PashaPay

PashaPay, как часть экосистемы Bir, является ведущей финтех-платформой, предоставляющей пользователям инновационные, быстрые и безопасные финансовые решения с помощью цифрового кошелька m10 и платёжных терминалов MilliÖn. Компания также определила развитие безналичных платежей и расширение инноваций в сфере финансовых технологий как приоритетные направления.

www.pashapay.az