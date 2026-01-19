...
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором компании Carlsberg Group (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 19 января 2026 22:40 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором компании Carlsberg Group (ФОТО/ВИДЕО)

Эмин Алиев
Эмин Алиев
ДАВОС/ Trend/ - 19 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором компании Carlsberg Group Якобом Аарупом-Андерсеном.

Как сообщает Trend, в ходе беседы было отмечено, что уже реализован ряд проектов по производству продукции полностью на основе местного сырья.

В этом контексте была затронута деятельность в Имишли предприятия по переработке ячменя – основного сырья в производстве пива. Было отмечено, что в будущем будет полностью локализовано и производство упаковочных материалов.

Якоб Ааруп-Андерсен подчеркнул, что экспорт продукции, производимой Carlsberg Group в Азербайджане, в 2025 году значительно увеличился.

На встрече было выражено удовлетворение созданными в Азербайджане условиями для иностранных инвесторов.

