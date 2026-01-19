Трагедия 20 Января - боль прошлого и ответственность за будущее - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - В современной истории азербайджанского народа есть дни, которые стали не только датой в календаре, но и неотъемлемой частью национальной памяти. В числе таких дат 20 января 1990 года. Эта страница истории живет в памяти и как день большой трагедии, и как символ национальной воли и стойкости. Каждый год 20 января в Азербайджане отмечается как день скорби. 20 Января — это боль прошлого, урок настоящего и ответственность за будущее.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Конец 1980-х годов был периодом глубокого политического, экономического и идеологического кризиса в Советском Союзе. В национальных республиках, в том числе в Азербайджане, начало усиливаться недовольство центральной властью. Одной из основных проблем, с которыми столкнулся Азербайджан в этот период, было начало карабахского конфликта. С 1988 года территориальные претензии Армении, изгнание азербайджанцев со своих исторических земель, а также необъективная и пассивная позиция центральной советской власти в этом вопросе вызвали серьезное недовольство в обществе. В то же время в Баку и других городах республики проходили массовые митинги с требованиями независимости, суверенитета. К январю 1990 года общественно-политическая ситуация в Баку была крайне напряженной. Тысячи людей вышли на улицы, требуя справедливости в карабахском вопросе и желая, чтобы будущая судьба Азербайджана определялась не Москвой, а самим азербайджанским народом. Эти протесты рассматривались советским руководством как серьезная угроза", - сказал политолог.

По его словам, в ночь с 19 на 20 января в Баку был введен крупный контингент советской армии. Хотя в качестве официального повода указывалось "восстановление общественного порядка", реальной целью было подавление национально-освободительного движения. Вошедшие в город воинские части продемонстрировали небывалое насилие по отношению к мирному населению.

"Дата 20 января 1990 года вписана кровью в историю Азербайджана. Советские войска, войдя в город, без предупреждения открыли огонь по людям. Мирные жители гибли на улицах, площадях и возле своих домов. Жертвами этой трагедии стали также женщины, дети и старики. По официальным данным, десятки людей погибли и сотни получили ранения. Во время этих событий был взорван энергоблок Телецентра, и Баку фактически оказался в информационной блокаде.

События 20 Января были не только военной операцией, но и актом политического террора, совершенного Советским Союзом против собственных граждан. Это ясно показало истинное лицо империи. После "Кровавого Января" идея независимости начала восприниматься более широкими массами. Люди осознали, что справедливость и безопасность в рамках этой системы невозможны. Таким образом, трагедия 20 Января также стала поворотным моментом на пути Азербайджана к независимости", - сказал политолог.

A.Гараев отметил, что именно общенациональный лидер Гейдар Алиев дал первую политико-правовую оценку событиям 20 Января. Выступая перед представителями прессы в постоянном представительстве Азербайджана в Москве, он открыто осудил действия советского руководства. Это имело важное значение с точки зрения защиты интересов азербайджанского народа. В последующие годы, в период независимого Азербайджана, событиям 20 Января была дана официальная политическая оценка, увековечена память шехидов. "Сегодня одно из священных мест в Баку - Аллея шехидов. Здесь похоронены шехиды 20 Января. Каждый год тысячи людей приходят туда 20 января, чтобы почтить память шехидов. Аллея шехидов - это также символ национальной памяти, борьбы за свободу. Здесь говорит даже тишина, каждый надгробный камень напоминает о судьбе, трагедии семьи и пути борьбы целого народа", - сказал он.

Политолог отметил, что особое значение имеет правильная передача информации о трагедии 20 Января молодому поколению: "В школах, университетах, средствах массовой информации и семьях это следует преподносить не только как трагедию, но и как пример героизма и национального достоинства. Молодые люди должны знать, что свобода, которую они имеют сегодня, далась нелегко, и ее защита также требует ответственности".

Он добавил, что в результате информационной и дипломатической деятельности, проводимой в последние годы, об этой трагедии узнали во многих странах как о факте политических репрессий. "Сегодня, вспоминая те события, мы испытываем не только печаль, но и гордость. Потому что люди, потерявшие жизни в ту ночь, стали шехидами за свободное будущее Азербайджана. Сегодня независимое, сильное и обладающее весом на международной арене азербайджанское государство несет историческую ответственность перед памятью шехидов 20 Января. Сохранение памяти о них, сохранение и передача их идеалов будущим поколениям - долг каждого азербайджанца", - сказал А.Гараев.

