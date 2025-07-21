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Эрдоган выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву

Азербайджан Материалы 21 июля 2025 00:03 (UTC +04:00)
Эрдоган выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву
Фото: Сайт президента Турции

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ – Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку в Кипрском вопросе, передает Trend.

Выступая на официальной церемонии, посвященной Дню мира и свободы 20 июля, Эрдоган с благодарностью вспомнил павших шехидов и пожелал долгих и здоровых лет ветеранам. «Я сердечно приветствую всех, кто разделяет с нами это волнение и гордость, особенно наших дорогих гостей из Азербайджана, Пакистана и Болгарии», – отметил он.

Президент Эрдоган подчеркнул, что во время саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди рядом с флагами других стран с гордостью развевался флаг героической Турецкой Республики Северного Кипра. «Я выражаю глубокую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и братскому азербайджанскому народу за поддержку в нашей кипрской борьбы», – сказал он.

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