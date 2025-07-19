Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали на Универсиаде (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Азербайджанская сборная по художественной гимнастике завоевала золотую медаль в групповых упражнениях на 32-й Всемирной летней Универсиаде в Германии.

Как сообщает Trend, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова и Гюллю Агаларзаде выступили с тремя мячами и двумя обручами. Девушки набрали 26,350 балла и стали победительницами Универсиады с итоговым результатом 50,500 баллов.

Отметим, что это первая медаль Азербайджана на этих соревнованиях. Это также первое успешное выступление наших гимнасток в командных соревнованиях за всю историю Универсиады.