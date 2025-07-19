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Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали на Универсиаде (ФОТО)

Азербайджан Материалы 19 июля 2025 09:05 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали на Универсиаде (ФОТО)
Фото: Федерация гимнастики Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Азербайджанская сборная по художественной гимнастике завоевала золотую медаль в групповых упражнениях на 32-й Всемирной летней Универсиаде в Германии.

Как сообщает Trend, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова и Гюллю Агаларзаде выступили с тремя мячами и двумя обручами. Девушки набрали 26,350 балла и стали победительницами Универсиады с итоговым результатом 50,500 баллов.

Отметим, что это первая медаль Азербайджана на этих соревнованиях. Это также первое успешное выступление наших гимнасток в командных соревнованиях за всю историю Универсиады.

Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали на Универсиаде (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали на Универсиаде (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали на Универсиаде (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали на Универсиаде (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали на Универсиаде (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали на Универсиаде (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали на Универсиаде (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали на Универсиаде (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали на Универсиаде (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали на Универсиаде (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали на Универсиаде (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали на Универсиаде (ФОТО)
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