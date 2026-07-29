Уровень нелегальной миграции в Азербайджане находится под контролем - Вюсал Гусейнов

БАКУ/Trend/ - Уровень нелегальной миграции в Азербайджане находится в управляемых пределах, и ситуация не вызывает обеспокоенности.

Об этом заявил начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, отвечая на вопросы журналистов в рамках медиатура, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, основная цель Государственной миграционной службы заключается в том, чтобы миграционные процессы способствовали экономическому развитию страны, Азербайджан становился более привлекательным для иностранцев и повышалось удобство лиц, пользующихся услугами.

«Мы думаем о том, как следует регулировать миграционные процессы, чтобы страна была более привлекательной для иностранцев с точки зрения предпринимательства и развития. В этом направлении мы работаем над различными инициативами и мерами», - сказал В.Гусейнов.

Начальник ГМС отметил, что отсутствие проблемного уровня нелегальной миграции в Азербайджане связано с политикой, определенной главой государства, а также скоординированной деятельностью соответствующих государственных органов.

«Сегодня в стране проживает около 210-220 тысяч иностранцев. В зависимости от сезона эта цифра может достигать 250 тысяч. На фоне этого показателя количество нелегально проживающих иностранцев находится на управляемом уровне и не вызывает тревоги», - подчеркнул он.

В.Гусейнов заявил, что этот результат является следствием совместной деятельности Государственной миграционной службы, органов внутренних дел, безопасности и других правоохранительных органов.

По его словам, для предотвращения нелегальной миграции различные риски постоянно держатся под контролем.

«Иногда мы сталкиваемся со случаями, когда лица, прибывшие в страну с целью образования или туризма, впоследствии преследуют иные цели. Для предотвращения подобных рисков осуществляются превентивные меры», - сказал начальник ГМС.

В.Гусейнов добавил, что Азербайджан является одной из безопасных стран для иностранцев.

«В Азербайджане как общее число преступлений, так и количество преступлений, совершенных с участием иностранцев, ниже по сравнению со многими странами. Проводимые нами опросы также показывают, что иностранцы оценивают Азербайджан как достаточно безопасную страну», - подчеркнул он.