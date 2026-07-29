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Иран заявил о важности развития коридоров "Север - Юг" и "Восток - Запад"

Экономика Новость 29 июля 2026 12:46 (UTC +04:00)
Иран заявил о важности развития коридоров "Север - Юг" и "Восток - Запад"
Эльнур Багышов
Эльнур Багышов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ/Trend/ - Иран придает значение развитию международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад».

По данным министерства дорог и городского развития Ирана, об этом заявила глава ведомства Фарзане Садег на встрече в Тегеране с членами комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента.

«Привлечение инвестиций в северные порты страны, укрепление грузоперевозок и транзитной дипломатии, развитие сотрудничества со странами региона, развитие восточных и западных терминалов страны имеют большое значение для Ирана», – отметила она.

Садег добавила, что в ходе визитов в страны региона, в том числе поездки в Казахстан, были достигнуты важные соглашения по развитию транзитных коридоров, и наблюдается полное увеличение объема грузоперевозок через Иран.

Иранский министр отметила, что продолжается процесс укладки рельсов на железнодорожной линии Чабахар-Захедан, которая является одним из важных железнодорожных проектов страны. Укладка рельсов будет завершена к концу летних месяцев. Ожидается, что в сентябре или октябре железнодорожная линия Чабахар-Захедан будет введена в эксплуатацию.

Отметим, что общая протяженность железнодорожной линии Чабахар – Захедан в Иране с учетом железнодорожных станций составляет 786 километров. На участке протяженностью 634 километра продолжаются строительные работы, тогда как 152 километра линии уже введены в эксплуатацию.

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