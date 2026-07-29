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В Ходжавендском районе восстанавливаются 24 населенных пункта - Тарана Гулиева

Общество Новость 29 июля 2026 12:34 (UTC +04:00)
В Ходжавендском районе восстанавливаются 24 населенных пункта - Тарана Гулиева
Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ХОДЖАВЕНД /Trend/ - В настоящее время на территории Ходжавендского района Азербайджана продолжаются восстановительные и ремонтные работы в 24 населенных пунктах.

Об этом в интервью Карабахскому бюро Trend сообщила начальник отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления Агдамского, Физулинского и Ходжавендского районов Тарана Гулиева. Она отметила, что в городе Ходжавенд ведутся восстановительные и капитальные ремонтные работы.

По ее словам, уже обеспечено поэтапное возвращение жителей в город Ходжавенд, поселки Гадрут и Красный Базар, а также в села Сос, Ханоба, Ходжавенд, Гузейхырман и Гюнейхырман. В настоящее время в указанных населенных пунктах проживают в общей сложности 919 семей – 3 775 человек.

Тарана Гулиева отметила, что в рамках реализуемых проектов в населенных пунктах создается современная инженерно-коммуникационная инфраструктура, строятся индивидуальные жилые дома и объекты социального назначения.

Было подчеркнуто, что проводимые работы служат обеспечению безопасного и комфортного возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края, а также социально-экономическому развитию Ходжавендского района.

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