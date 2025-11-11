Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Эрдоган обсудил с премьер-министром Грузии поисково-спасательные работы

Турция Материалы 11 ноября 2025 23:53 (UTC +04:00)

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Как сообщает Trend, отдел коммуникаций Администрации президента Турции опубликовал заявление в социальной сети «X».

В ходе беседы обсуждалась ситуация с проведением поисково-спасательных работ после крушения военно-транспортного самолета C-130 в Грузии.

Премьер-министр Грузии выразил соболезнования Президенту Эрдогану в связи с гибелью военнослужащих, а президент Турции поблагодарил Кобахидзе за поддержку и слова сочувствия.

