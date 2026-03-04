Экспорт иранского чая вырос

БАКУ/Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (21 марта 2025 - 20 января 2026) экспорт чая из Ирана увеличился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта 2024 - 19 января 2025).

Как сообщает Trend со ссылкой на Иранскую чайную организацию, за этот период экспорт чая составил 15,4 миллиона долларов и 12,8 тысячи тонн.

За указанный период Иран экспортировал чай в 33 страны, в основном в Турцию, Россию, Индию, Ирак и Узбекистан. Экспорт в Турцию составил 4,08 тысяч тонн, что составляет 32% общего экспорта чая за 10 месяцев.

За тот же период Иран импортировал 50,7 тысячи тонн чая на сумму 292 миллиона долларов, что на 23,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Импорт осуществлялся из 8 стран: Индии, Шри-Ланки, ОАЭ, Кении, Афганистана, Пакистана, Китая и Вьетнама. На долю Индии пришлось около 27,5 тысячи тонн, что составляет 54,2% общего импорта.

Отмечается, что площадь чайных плантаций в стране составляет примерно 22 тысяч гектаров.

Согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за 10 месяцев текущего года экспорт иранских товаров составил 45 миллиардов долларов и 130 миллионов тонн. По сравнению с прошлым годом экспорт снизился на 6,3% в денежном выражении, но вырос на 1,44% по весу.

За тот же период импорт товаров составил 49,1 миллиарда долларов и 33,2 миллиона тонн, что на 15,6% меньше в денежном выражении, но на 4,6% больше по весу, чем в прошлом году.