Как азербайджанский садовод вырастил бессемянные яблоки счастья – 50 лет истории (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В этом году исполняется 50 лет со дня выходы на экраны фильма известного режиссера, заслуженного деятеля искусств, лауреата Государственной премии Арифа Бабаева "Alma almaya bənzər" (Яблоко как яблоко), который является драгоценным наследием азербайджанской культуры.

Представляем читателям Trend Life интересный материал об истории создания фильма с фотографиями и воспоминаниями актеров.

Картина была снята в 1975 году на киностудии "Азербайджанфильм" и является прекрасным образцом лирической кинокомедии. Автор сценария - Алла Ахундова, оператор - Валерий Керимов, композитор - Рамиз Миришли, художник - Фирангиз Гурбанова.

В фильме снялась замечательная плеяда актеров - Гусейнага Садыгов, Гаджибала Багиров, Фазиль Салаев, Сафура Ибрагимова, Гасан Мамедов, Сугра Багирзаде, Инара Гулиева, Ахмед Ахмедов, Рауф Гезалов и другие, а также специально приглашенный известный советский актер Сергей Филиппов.

Эта лирическая комедия повествует о старом садоводе, вырастившем волшебные, бессемянные яблоки, приносящие людям счастье. Фильм рассказывает о деревенской жизни, человеческих ценностях, святости труда и уважении друг к другу, подавая всё это с лёгким юмором и лиризмом. Как видно уже из названия, яблоко играет ключевую роль в сюжете. Поэтому съёмки решено было проводить в яблоневых садах. После долгих поисков выбор пал на сады Губинского района - признанного лидера по разнообразию сортов и вкусовым качествам яблок в Азербайджане. Именно туда и отправилась съёмочная группа. Режиссёр Ариф Бабаев уделял особое внимание природным пейзажам, стремясь показать простоту и искренность деревенской жизни.

Актёр, сыгравший деда Надира - Гусейнага Садыгов, специально провёл несколько недель, работая в садах, чтобы глубже понять профессию садовода. Его старания придали фильму особую правдивость и насыщенность деталями.

Гусейнага Садыгов: "Играя эту роль, я впервые в жизни серьёзно познакомился с садоводством. Работа в садах Губы помогла мне глубже понять тяготы и красоту деревенской жизни. За каждым яблоком стоит труд, любовь и терпение. Фильм рассказывает именно о таких ценностях".

Сценарист и режиссёр, стремясь к реалистичности, также много времени проводили в деревне, наблюдая за речью и поведением местных жителей. И многие диалоги были взяты непосредственно из народной речи, что придало фильму особый колорит.

Ариф Бабаев: "Съёмки фильма "Яблоко как яблоко" занимают особое место в моей жизни. Через этот фильм я хотел донести до людей идеи добра, искренности и святости труда. Каждый актёр прекрасно понял и передал эту мысль. Природа и жители деревни стали для нас настоящим вдохновением".

Сугра Багирзаде была утверждена на роль телефонистки, но отказалась ехать в Губу из-за двухлетней дочери: "Я предупредила режиссёра, что не смогу участвовать в натурных съёмках. Тогда Ариф Бабаев согласился перенести сцену в павильон. Сцена была снята во дворе киностудии "Азербайджанфильм". Внутри - декорации почтового отделения, снаружи - настоящий фасад, снятый в Губе. Причем образ телефонистки - женщины в деревне в штанах в 1975 году выглядел довольно смело, но это подчеркивало её современность и открытость новому.

Суґра Багирзаде: "Работа женщины в деревне на телефоне - это было что-то новое. Сначала люди воспринимали мой образ с удивлением, но после выхода фильма отзывы были очень положительными. Я волновалась, что в Москве могут не одобрить эту сцену. Но когда Ариф Бабаев вернулся с художественного совета Госкино, он рассмеялся: "В Москве сказали, что ты превратила Губу в Париж!". Кстати, в фильме есть одна сцена, где моя героиня в обеденный перерыв начинает есть еду, которую принесла с собой. Эта сцена снималась зимой. И вдруг я вижу — для меня принесли помидоры, огурцы, зелень и цыпленка табака. Представьте себе: я накрываю свой импровизированный стол прямо на съёмочной площадке, и павильон наполняется восхитительным ароматом жареной курицы. Этот запах моментально пробудил аппетит у всей съёмочной группы. Фазиль Салаев, готовясь к началу сцены, с улыбкой повернулся ко мне и сказал: “Сугра, ешь так, чтобы и нам осталось!” Эти слова до сих пор живут в моей памяти".

А по сюжету фильма, телефонистка, девушка с тяжелым характером, преображается после того, как видит волшебные яблоки. Кстати, худсовет дал фильму 1-ю категорию - высшую оценку. Это было особенно почётно, учитывая приоритет, отдававшийся "Мосфильму".

На роли в фильме пробовались десятки актёров. Так, на роль Мехти, сыгранную Фазилем Салаевым, пробовались и другие артисты, включая Рафига Азимова. Однако предпочтение отдали Салаеву. А вот образ Мамедали доверили Гаджибабе Багирову, хотя и на эту роль приглашали многих. Эта роль стала запоминающейся не только благодаря его колоритной внешности, но и уникальной речи, а фразы вроде "Хочешь - ради тебя закрою базар!", "Хочешь - поступлю в техникум!" быстро ушли в народ и до сих пор в ходу в шутливой речи.

Гаджибаба Багиров: "Съёмки проходили в душевной, но дисциплинированной атмосфере. Ариф Бабаев был требовательным, но справедливым режиссёром с тонким вкусом. Работать с ним было честью для любого артиста. Он просил меня не просто играть, а полностью вжиться в роль".

В фильме учительницу Аишу сыграла Инара Гулиева, впоследствии - народная артистка России и лауреат Государственной премии. Именно за ней пытался ухаживать Мамедали.

Образ пухлого школьника Керимова, которого сыграл Джамиль Гулиев, - один из интересных в фильме.

Джамиль Гулиев: "Мы с Арифом Бабаевым были соседями. Он часто говорил: “Однажды ты снимешься в моём фильме” - и сдержал слово. На пробы на роль Керимова пришли около 15 школьников. В сценарии герой был описан как полный мальчик - и я подошёл идеально. Меня утвердили, и я с большим энтузиазмом включился в съёмочный процесс. Съёмки проходили как в Губе, так и в Баку. Все сцены в классе были сняты в павильоне, созданном художником-постановщиком Фирангиз Гурбановой. Школьники были настоящими учащимися 40-й бакинской школы. Кстати, в одной из сцен Керимов ест яблоко по просьбе учителя. Эти кадры снимались в холода - и заранее, ещё в яблочный сезон, из Губы были привезены крупные красивые яблоки. Но накануне съёмок... яблоки исчезли - кто-то из съёмочной группы их съел. Кадр пришлось отложить. Один из членов группы вновь отправился в Губу, чтобы привезти новые яблоки. Больше их никто не тронул - все знали, для чего они нужны".

Некоторые сцены снимались зимой, хотя действие происходит в осенний период сбора яблок, и съёмочная группа использовала искусственные яблоки и листья, проявив при этом немалое мастерство и изобретательность.

И еще два интересных героя фильма, на которых подействовала магия яблок, приведшая к любовным чувствам.

Гасан Мамедов, сыгравший шофера Гурбана: "Мой герой - молодой и чувствительный человек. Его отношения с Мединой привносят в фильм романтику и юмор".

Сафура Ибрагимова сыграла деревенскую девушку Медину: "Съёмки проходили очень интересно. Жители Губы очень тепло нас принимали. Мой образ простой деревенской девушки потребовал от меня прочувствовать сельскую жизнь изнутри. Тогда фильмы снимались не просто для развлечения, а чтобы научить чему-то важному".

Музыкальное сопровождение фильма, насыщенное мотивами азербайджанской народной музыки, придавало каждой сцене особую эмоциональную глубину и лиризм.