БАКУ /Trend/ - Страны Персидского залива могут инвестировать 40 миллиардов долларов в нефтепроводы в обход Ормузского пролива.

Как говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) "World Energy Outlook 2026", страны Персидского залива рассматривают строительство новых трубопроводов общей мощностью около 7 миллионов баррелей нефти в сутки для диверсификации маршрутов экспорта и снижения зависимости от Ормузского пролива. Отмечается, что реализация этих проектов потребует около 40 миллиардов долларов инвестиций и приведет к увеличению стоимости экспорта нефти из Ближнего Востока примерно на 2 доллара за баррель.

"В случае реализации всех рассматриваемых трубопроводных проектов, увеличения добычи нефти за пределами Персидского залива и сокращения спроса на нефть в странах-импортерах объем поставок, проходящих через Ормузский пролив, может снизиться до 2 миллионов баррелей в сутки к 2035 году.

Диверсификация экспортных маршрутов не позволит полностью устранить риски, связанные с нестабильностью на Ближнем Востоке. В частности, альтернативные маршруты поставок нефти из стран Персидского залива также могут оказаться уязвимыми в условиях региональной нестабильности.

Даже при реализации наиболее масштабного сценария диверсификации Ближний Восток останется крупнейшим экспортером нефти на международные рынки. Это свидетельствует о сохраняющейся важности поставок из региона для глобального нефтяного рынка и энергетической безопасности", - отмечает агентство.

В докладе также говорится, что повышение устойчивости энергетических поставок потребует дополнительных затрат на создание резервов и развитие альтернативных источников снабжения. В частности, диверсификация поставок создает новые возможности для производителей нефти в Северной и Южной Америке, включая США, Канаду, Бразилию, Гайану, Аргентину и Венесуэлу, которые намерены наращивать добычу.

МЭА отмечает, что страны также будут уделять повышенное внимание пополнению и увеличению нефтяных резервов, особенно в азиатских государствах, наиболее пострадавших от перебоев с поставками. В 2026 году стратегические запасы, в том числе благодаря крупнейшему в истории согласованному высвобождению нефтяных резервов странами МЭА, сыграли важную роль в смягчении последствий дефицита.

Кроме того, некоторые государства рассматривают возможности модернизации существующих нефтеперерабатывающих предприятий для повышения надежности поставок нефтепродуктов. При этом агентство предупреждает, что строительство новых НПЗ требует устойчивых перспектив спроса и конкурентоспособных условий эксплуатации, поскольку обоснование таких инвестиций исключительно соображениями энергетической безопасности может привести к долгосрочным и дорогостоящим государственным субсидиям.

"Вопрос диверсификации касается не только Ормузского пролива. В сценариях STEPS и CPS объемы транспортировки нефти через Малаккский пролив в Юго-Восточной Азии к 2035 году увеличатся до 23-25 миллионов баррелей в сутки. Одновременно объемы транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) через этот маршрут достигнут 200-250 миллиардов кубометров на фоне роста импортного спроса в Азии.

Отдельное внимание в докладе уделяется поставкам природного газа. В отличие от нефти, для экспорта СПГ из стран Персидского залива практически отсутствуют альтернативные маршруты в обход Ормузского пролива. При этом риски для глобальной газовой безопасности частично смягчаются благодаря быстрому увеличению поставок СПГ из других стран, прежде всего из США", - сообщает агентство.

МЭА также указывает на чрезмерную концентрацию зависимостей в других сегментах энергетической системы: "К ним относятся экономики стран, существенно зависящие от доходов от экспорта нефти и газа, а также концентрация производства технологий чистой энергетики и цепочек поставок критически важных минералов".

Подчеркивается, что Китай занимает доминирующее положение в переработке 19 из 20 стратегически важных минералов, используемых в энергетическом секторе. Отмечается, что при этом более половины этих минералов подпадают под действие экспортных ограничений.