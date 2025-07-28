Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

ЕС планирует закупить у США оружие на сотни миллиардов долларов — Трамп

В мире Материалы 28 июля 2025 00:01 (UTC +04:00)
ЕС планирует закупить у США оружие на сотни миллиардов долларов — Трамп
Фото: Википедия

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Страны Европейского союза договорились в ближайшее время приобрести у США военную технику на сумму в сотни миллиардов долларов.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп после встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая состоялась в Шотландии, передаёт Trend.

«Они согласились купить большое количество военной техники. Мы не знаем, сколько это будет стоить, но это хорошая новость, потому что мы производим лучшую военную технику в мире», — подчеркнул Трамп.

Он отметил, что предстоящие закупки вооружений открывают значительные перспективы для американской оборонной промышленности.

Лента

Лента новостей

Читать все новости