ЕС планирует закупить у США оружие на сотни миллиардов долларов — Трамп

БАКУ/ Trend/ - Страны Европейского союза договорились в ближайшее время приобрести у США военную технику на сумму в сотни миллиардов долларов.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп после встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая состоялась в Шотландии, передаёт Trend.

«Они согласились купить большое количество военной техники. Мы не знаем, сколько это будет стоить, но это хорошая новость, потому что мы производим лучшую военную технику в мире», — подчеркнул Трамп.

Он отметил, что предстоящие закупки вооружений открывают значительные перспективы для американской оборонной промышленности.