Импорт инвестиционного золота в Грузии освобождён от НДС

БАКУ /Trend/ - В грузинское законодательство введено понятие «инвестиционное золото», при этом ввоз слитков, колец и монет данной категории освобождён от уплаты НДС, передает Trend.

Согласно внесённым изменениям, к инвестиционному золоту относятся золотые слитки и кольца с пробой не ниже 995, а также золотые монеты с пробой не менее 900, выпущенные после 1800 года и использовавшиеся в стране эмиссии в качестве платёжного средства.

Отмечается, что за последние два года рынок инвестиционного золота в Грузии значительно оживился. По информации Национального банка, в 2024 году было реализовано 2 384 слитка и монеты на общую сумму 429 млн лари.