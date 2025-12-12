Азербайджанский народ чтит светлую память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Минуло 22 года со дня кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Представители азербайджанской общественности, как и каждый год, посещают могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения, с глубоким уважением чтя его память.

Как сообщает Trend, среди пришедших почтить память основателя современного независимого азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля Гейдара Алиева, представители различных слоев общества — ветераны, военнослужащие, представители различных организаций, ученые и деятели культуры, ветераны войны и труда и другие. Многочисленные посетители возлагают цветы к могиле общенационального лидера, чтя его светлую память.

В настоящее время поток людей в Аллею почетного захоронения продолжается.

ФОТО: Ариф Гулузаде