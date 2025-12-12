Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Сотрудники МЭПР почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Политика Материалы 12 декабря 2025 19:26 (UTC +04:00)
Сотрудники МЭПР почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - По случаю дня памяти основателя и архитектора современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его памятнику, почтив светлую память великой личности.

Об этом Trend сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, на её могилу были возложены цветы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Сотрудники МЭПР почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Сотрудники МЭПР почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Сотрудники МЭПР почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Сотрудники МЭПР почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Сотрудники МЭПР почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Сотрудники МЭПР почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Сотрудники МЭПР почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Сотрудники МЭПР почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Сотрудники МЭПР почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Сотрудники МЭПР почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости