Жизнь Расима Назирова, оставшаяся на полотнах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В выставочном салоне имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана состоялось открытие выставки памяти художника Расима Назирова (1949-2023) под названием "Жизнь, оставшаяся на полотнах", сообщает Trend Life.

На открытии председатель Союза художников Азербайджана, народный художник, профессор Фархад Халилов рассказал о творчестве художника, отметив, что представленная экспозиция, включающая живописные и графические работы художника, является его первой персональной выставкой.

Расим Назиров - член Союза художников Азербайджана, активный участник национальных и международных выставок с 1979 года. Он работал в жанрах живописи и графики, известен своими работами в таких жанрах, как натюрморт, портрет и пейзаж. Его произведения экспонировались в Грузии, России, Польше, Афганистане, Турции и других странах. Также он был автором научных публикаций по актуальным проблемам современного изобразительного искусства.

На мероприятии также выступили заместитель министра культуры Мурад Гусейнов, депутат Милли Меджлиса, заместитель председателя комитета по культуре Гюнай Эфендиева, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Натиг Алиев. В своих выступлениях они рассказали о жизни и творчестве Расима Назирова, отметили особенности его художественного пути и высокие характеристики представленных произведений. Супруга художника Севиль Бадалова выразила благодарность Союзу художников Азербайджана за организацию выставки.

