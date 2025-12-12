Состав вопросов: на что стоит обратить внимание при обновлении парка метрополитена?

Параллельно с обсуждением плана строительства 10 новых станций Бакинского метрополитена в СМИ прошла новость о том, что новые поезда для метро могут поступить от чешской, швейцарской или китайской компаний. До сих пор единственным поставщиком был «Метровагонмаш», входящий в российский Трансмашхолдинг (только последний контракт – это 65 вагонов новейшего поколения).

Политологи трактуют обозначенный выбор между европейскими и китайскими производителями как стремление диверсифицировать поставки и усилить международное сотрудничество. Транспортные аналитики указывают: реализация стратегии предполагает комплексную оценку возможных издержек. Речь идёт о целом составе вопросов, включающем соотношение качества и цены (не только закупочной, но и обслуживания), доступность запчастей, аспекты интеграции новых единиц техники в инфраструктуру, обучения машинистов, управления цифровыми системами.

Похожий круг вопросов уже анализировали несколько лет назад, когда эксперты Всемирного банка рекомендовали Баку перейти от российских поставок к европейским. Итоги анализа показали, что вагоны из России не уступают европейским, зато обходятся в два-три раза дешевле.

За минувшие годы аргумент в отношении европейских компаний в принципе сохранил актуальность. Что касается производителей из Китая, то они за это время хоть и смогли осуществить одну поставку в метрополитен города Порту, однако не сумели удержаться и закрепить своё положение на рынке. Уже через год после первого опыта сотрудничества, когда дошло до поставок для столичного португальского метрополитена, заявка от китайской компании проиграла, хотя была на 14% ниже, чем у швейцарского производителя. В Лиссабоне посчитали, что работа с одним поставщиком, который уже поставлял ранее вагоны, облегчает обслуживание, закупку запчастей и работу персонала.

Вообще сейчас в ЕС нарастает число регуляторных инициатив, касающихся китайских производителей. Судя по всему, Еврокомиссия готовится ужесточить правила закупок подвижного состава. Основной целью, понятно, является поддержка собственной промышленности, но есть и ряд объективных причин. Ценовое преимущество закупок у Китая не компенсирует риски, связанные с последующими затратами на интеграцию и эксплуатацию. Кроме того, существуют определенные опасения в области кибербезопасности. Неслучайно Осло, Копенгаген и Лондон проверяют информацию о возможности дистанционной деактивации поставленных китайскими компаниями электробусов.

В отношении имеющегося парка российских вагонов Бакинского метрополитена подобные риски и опасения не просматриваются: поставки и сервисная поддержка много лет работает без сбоев, срок службы вагонов известен из опыта эксплуатации, цифровые системы российских поставщиков изучены, специалисты знакомы с программным обеспечением. В целом поставляемые сейчас вагоны четвертого поколения положительно оценивают и пассажиры, и в самом метрополитене. Так, руководитель пресс-службы организации Бахтияр Мамедов называет их «сплавом качества и передовых технологий». Советник председателя Эмиль Ахмедов отмечает, что поезда созданы с учётом сложного рельефа метрополитена и климатических условий столицы на базе современных разработок.

Сегодня мы имеем проверенную модель сотрудничества с предсказуемым бюджетом и стабильным функционированием. Есть и ещё один момент: внедрение новых поездов другого производителя связана с необходимостью дополнительных затрат на разработку и испытание вагонов, перестройку существующих систем управления метрополитеном и технологий обслуживания парка и, конечно, с переобучением персонала. Эти неявные вначале расходы ложатся тяжелым грузом на бюджет метрополитена, так как изготовители, как правило, не готовы нести их самостоятельно. Этот довод также в своё время приводили представители транспортной отрасли, отказываясь от рекомендаций Всемирного банка.

В общем, есть поводы для размышлений. Решение, которое предстоит принять, носит не только технический, но и стратегический характер – оно повлияет на развитие транспортной системы города.