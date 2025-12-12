Семьи шехидов освобождаются от уплаты пошлины за регистрацию недвижимого имущества

БАКУ /Trend/ - Будет расширен перечень льгот по уплате государственной пошлины за выдачу документов, связанных с государственной регистрацией права собственности на недвижимость и другие имущественные права.

По информации Trend, этот вопрос отражен в проекте закона, включенном в повестку следующего пленарного заседания Милли Меджлиса.

Лица, получившие инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного порядка Азербайджанской Республики, событиями 20 Января 1990 года, а также в связи с исполнением воинских обязанностей (служебных обязанностей), в том числе воинских обязанностей (служебных обязанностей) на Чернобыльской АЭС, а также лица, получившие статус семьи шехида, не будут облагаться государственной пошлиной за услуги и юридические действия, предусмотренные статьей 26 настоящего закона.

Вопрос об освобождении от государственной пошлины за услуги и юридические действия, указанные в статье 6.1 настоящего закона, лиц, получивших инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного порядка Азербайджанской Республики, событиями 20 Января 1990 года, исполнением воинских обязанностей (служебных обязанностей), в том числе воинских обязанностей (служебных обязанностей) на Чернобыльской АЭС, а также лиц, получивших статус семьи шехида, будет регулироваться в порядке, указанном выше.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!