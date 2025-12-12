Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Гянджинской государственной филармонии состоялся вечер памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

12 декабря 2025
Вугар Иманов
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоялось мероприятие, посвящённое памяти великого лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе учреждения.

До начала программы руководство филармонии почтили светлую память общенационального лидера Гейдара Алиева, посетив его памятник перед зданием Исполнительной власти города Гянджа и приняв участие в церемонии возложения цветов.

Мероприятие, продолжившееся в концертном зале филармонии, открыл доктор философии по филологии Алимухтар Мухтаров. В своём выступлении он подчеркнул огромную роль выдающегося государственного деятеля и архитектора современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева в истории страны, а также его особое внимание и заботу развитию национальной культуры и искусства.

Программа завершилась выступлением Камерного оркестра Гянджинской государственной филармонии, который исполнил произведения, любимые великим лидером Гейдаром Алиевым и посвящённые его памяти, выразив глубокое уважение к его наследию.

