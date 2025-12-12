В КТЖ состоялся ежегодный технический семинар с участием Alstom (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Казахстанский государственный транспортно-логистический холдинг «Казахстанские железные дороги» (КТЖ) организовал ежегодный технический семинар с участием ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», ТОО «КТЖ-Пассажирские локомотивы» и компании Alstom, производителя электровозов серий KZ8A и KZ4AT, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на КТЖ.

«Наша совместная история с Alstom насчитывает более 11 лет. За это время мы выстроили взаимное доверие, профессиональное взаимодействие и устойчивые рабочие процессы. Благодаря партнёрству с Alstom нам удалось сформировать один из наиболее надёжных локомотивных парков региона», — отметил генеральный директор ТОО «КТЖ–Грузовые перевозки» Асан Умбетов.

В ходе семинара обсуждались не только технические вопросы, но и вопросы системного совершенствования эксплуатации локомотивов, повышения надёжности, оптимизации процессов обслуживания, а также поиска новых решений для долгосрочного развития.

В эксплуатации КТЖ находится 180 электровозов серии KZ8A. Благодаря оперативной поддержке и высокому уровню сервисного сопровождения со стороны отечественного производителя локомотивов - ТОО «ЭКЗ», показатели надёжности локомотивного парка стабильно удерживаются на уровне 96%, что соответствует установленному плану 95–97% и подтверждает высокое качество техники.

Семинар стал важной площадкой для обмена опытом, укрепления партнёрских связей и повышения эффективности эксплуатации локомотивов на железнодорожном транспорте Казахстана.