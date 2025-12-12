БАКУ /Trend/ - ОАО «Азеришыг» модернизирует энергосеть Ходжавендского района.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на ОАО.

Отмечается, что в результате работ по реконструкции, проведенных по поручению главы государства, в поселке Зогалбулаг и в черте города Ходжавенд построены новые подстанции 35/04 кВ. Обновлена ​​электросеть 0,4 кВ для семей, переселившихся в поселки Гадрут, Гырмызы Базар и село Сос. Проведены также ремонтно-восстановительные работы на воздушных линиях электропередачи 10 и 35 кВ, существующих трансформаторных подстанциях, также установлены смарт-счетчики.

В настоящее время, помимо территории города, ведутся ремонтно-восстановительные и реконструкционные работы в селах Чорекли, Гунейхырман, Гаракенд, Гузейхырман и Ханоба.

