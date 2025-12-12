Назван объем производства нефтяного битума в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года в Азербайджане было произведено 225,6 тысячи тонн нефтяного битума.

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовал Государственный комитет статистики.

По имеющейся информации, этот показатель на 12,1 тысячи тонн или 5,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. За первые 11 месяцев прошлого года в стране было произведено 237,7 тысячи тонн нефтяного битума.

По состоянию на 1 декабря текущего года запасы готовой продукции составили 6,6 тысячи тонн.

В то же время в январе-ноябре 2025 года в Азербайджане было произведено 218,6 тысячи тонн нефтяного кокса, что на 44,8 тысячи тонн или 25,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. За соответствующий период прошлого года в стране было произведено 173,8 тысячи тонн нефтяного кокса.

По состоянию на 1 декабря текущего года запасы готовой продукции составили 41,9 тысячи тонн. Следует отметить, что в Азербайджане за отчетный период общая стоимость продукции в сфере производства нефтепродуктов составила 5,013 миллиарда манатов, что на 9,6% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.