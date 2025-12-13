В Мексике почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 декабря в посольстве Азербайджанской Республики в Мексике состоялось памятное мероприятие, посвященное 22-й годовщине со дня кончины Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщили в субботу Trend в посольстве.

В начале мероприятия была объявлена ​​минута молчания в память о Великом лидере Гейдаре Алиеве и возложен венок к его бюсту.

В ходе мероприятия была особо подчеркнута исключительная роль, которую сыграл Великий лидер в истории азербайджанского народа и государства, его неоценимый вклад в становление и укрепление современного Азербайджана, а также богатое и мудрое наследие государственности.

В рамках мероприятия был показан видеорепортаж об официальном визите Общенационального лидера Гейдара Алиева в Мексику в 1982 году во главе делегации. На мероприятии было подчеркнуто, что показанные материалы представляют собой редкие архивные кадры, принадлежащие Золотому фонду Азербайджанского телевидения. Отметили также важность этого визита в истории азербайджано-мексиканских отношений.