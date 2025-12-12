Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Коллективы MEDİA и Аудиовизуального совета посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Общество Материалы 12 декабря 2025 18:09 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - 12 декабря руководство и коллективы Агентства развития медиа (MEDİA), Аудиовизуального совета и Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева посетили Аллею почетного захоронения.

Как сообщили Trend в MEDİA, с глубоким уважением была почтена память великого лидера, возложены цветы к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

