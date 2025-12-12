В Азербайджане увеличилось производство автомобильного бензина

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре текущего года в Азербайджане было произведено 1,342 миллиона тонн автомобильного бензина.

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовал Государственный комитет по статистике Азербайджана.

По данным ведомства, этот показатель на 131,4 тысячи тонн или на 10,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. За первые 11 месяцев прошлого года в стране было произведено 1,211 миллиона тонн автомобильного бензина.

По состоянию на 1 декабря текущего года запасы готовой продукции в стране составили 79,2 тысячи тонн.

Следует отметить, что за отчетный период общая стоимость производства в сфере нефтепродуктов в Азербайджане увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 9,6% и составила 5,013 миллиарда маната.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!