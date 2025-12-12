Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Обнародована стоимость товаров, проданных населению в Азербайджане за 11 месяцев

Экономика Материалы 12 декабря 2025 18:05 (UTC +04:00)
В январе–ноябре 2025 года в Азербайджане зафиксирован рост продаж товаров в розничной торговой сети и оказания платных услуг населению по сравнению с прошлым годом.
Фирая Нуризаде
БАКУ/Trend/ - В январе–ноябре 2025 года населению в розничной торговой сети было продано товаров на сумму 58 571,3 миллиона манатов, а сервисными организациями оказано платных услуг на сумму 13 233,4 миллиона манатов.

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовал Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Отмечается, что по сравнению с соответствующим периодом 2024 года товарооборот увеличился на 3,7%, а доходы от платных услуг, оказанных населению, - на 8,9%. В торговой сети продано продуктов питания, напитков и табачных изделий на сумму 31937,1 миллиона манатов, а непродовольственных товаров - на сумму 26634,2 миллиона манатов.

