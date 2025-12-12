С американской компанией обсуждены возможности расширения применения ИИ в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - С американской компанией обсуждены возможности расширения применения искусственного интеллекта в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в аккаунте Х.

"В рамках визита в США мы провели встречу со старшим вице-президентом компании AMD Дэвидом Ваном. Мы обсудили перспективы расширения возможностей Азербайджана в области искусственного интеллекта и превращения его в региональный цифровой центр. Также мы обменялись мнениями о совместных центрах искусственного интеллекта, научно-исследовательских и образовательных инициативах с AMD, в том числе о долгосрочном стратегическом сотрудничестве и возможностях совместных инвестиций", - отмечается в публикации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!