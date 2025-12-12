Семьям, переселившимся в села Венгли и Гасанриз, вручены ключи от их новых домов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 декабря в рамках программы «Великое возвращение» в села Венгли и Гасанриз Агдеринского района состоялся очередной этап переселения. Сегодня ключи от новых домов получили жители, которые много лет были вынужденными переселенцами.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления города Ханкенди, Агдеринского и Ходжалинского районов, на данном этапе в село Гасанриз были переселены 16 семей (74 человека), а в село Венгли — 16 семей (76 человек).

Перед церемонией вручения ключей была объявлена ​​минута молчания в память об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве. Затем заместитель исполнительного директора Службы восстановления, строительства и управления города Ханкенди, Агдеринского и Ходжалинского районов Махмуд Эфендиев выступил с речью, в которой проинформировал жителей о том, что вся необходимая инфраструктура в селе полностью готова, проложены водопровод, газопроводы, линии электропередачи, высокоскоростной интернет, а также обновлена дорожная инфраструктура.

