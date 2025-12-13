Госкомстат Азербайджана обнародовал динамику индекса потребительских цен за ноябрь

БАКУ /Trend/ - В ноябре 2025 года индекс потребительских цен (ИПЦ) в Азербайджане составил 105,5% по сравнению с ноябрем 2024 года, включая 107,1% для продуктов питания, алкогольных напитков и табачных изделий, 102,5% для непродовольственных товаров и 105,7% для платных услуг, предоставляемых населению.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с предыдущим месяцем ИПЦ в ноябре составил 100,3%, а за период январь-ноябрь - 105,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В ноябре 2025 года индекс потребительских цен на продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия составил 100,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а в январе-ноябре – 106,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

ИПЦ на продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия в ноябре составил 100,4% по сравнению с октябрем, а за январь-ноябрь - 106,9%. Наибольший рост цен за месяц отмечался на гречку, консервированную говядину, рыбу и рыбные продукты, молоко, яйца, груши, виноград, грецкие орехи, каштаны, огурцы, помидоры, сладкий перец, баклажаны, лук, картофель, черный и зеленый чай, алкогольные напитки. При этом снижение цен наблюдалось на макароны, цитрусовые, яблоки, айву, гранаты, финики, киви, белокочанную капусту, зелень, тыкву, фасоль, столовую свеклу и морковь. По другим продуктам питания существенных изменений не зафиксировано.

В ноябре 2025 года индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а в январе-ноябре - 102,6 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

За отчетный период по сравнению с предыдущим месяцем наибольший рост цен наблюдался в сегменте товаров личной гигиены и ювелирных изделий, в то время как снижение цен отмечалось в сегменте бытовой техники. В ценах на другие непродовольственные товары существенных изменений не наблюдалось.

ИПЦ на платные услуги, предоставляемые населению, составил 100,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а за январь-ноябрь - 106,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В ноябре по сравнению с предыдущим месяцем рост цен на платные услуги, предоставляемые населению, в основном наблюдался в ценах на медицинские услуги, услуги централизованного отопления и парикмахерские услуги, в то время как снижение цен наблюдалось в ценах на международные пассажирские авиаперевозки. В ценах на другие платные услуги существенных изменений не наблюдалось.

