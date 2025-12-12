Возвращение к власти великого лидера Гейдара Алиева стало поворотным моментом в судьбе страны — Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Возвращение к власти великого лидера Гейдара Алиева стало поворотным моментом в судьбе страны.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

Он отметил, что сегодня азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева.

"Сегодня не просто день памяти великого лидера Гейдара Алиева. Сегодня день политической воли и национальной ответственности, которые изменили судьбу азербайджанской государственности, спасли страну от развала и привели ее к стабильности, развитию. Хотя Азербайджан восстановил свою независимость в 1991 году, независимость была не просто юридическим актом — она означала огромную ответственность. В те годы страна одновременно столкнулась с несколькими серьезными проблемами: карабахской войной, оккупацией, трагедией беженцев и вынужденных переселенцев, кризисом политической власти, экономическим коллапсом. Государственные институты фактически не формировались, не было последовательности в решениях, а в управлении царил раскол", - сказал он.

Политолог отметил, что возвращение великого лидера Гейдара Алиева по настоянию народа к власти в таких критических условиях фактически стало спасением государственности. Это был непростой процесс в реалиях того времени, и налицо была та истина, что без стабильности нельзя ни построить экономику, ни сохранить независимость. После прихода Гейдара Алиева к власти государственные институты укрепились, главным критерием стала компетентность и ответственность в управлении. Определились направления правовых и экономических реформ в стране, сформировались основные приоритеты государства - национальная безопасность, экономическое возрождение, энергетическая стратегия, международное сотрудничество и сбалансированная политика в регионе. Одной из основ этой стратегии была энергетическая политика. Потому что для Азербайджана нефть была не только экономическим ресурсом, но и геополитическим инструментом, обеспечивающим будущее государства. Подписанный в 1994 году "Контракт века" стал началом нового этапа в истории Азербайджана. Это соглашение было не просто нефтяным контрактом - оно означало выход независимой экономической политики Азербайджана на международную арену, доверие инвесторов к стране, модернизацию энергетического сектора и укрепление места Азербайджана на мировом энергетическом рынке.

A.Гараев отметил, что с подписанием "Контракта века" Азербайджан начал сотрудничество с ведущими мировыми энергетическими компаниями. Это сотрудничество принесло стране как финансовые средства, так и технологии, управленческий опыт и долгосрочное партнерство. "Эта стратегия заложила основу для реализации в последующие годы таких масштабных проектов, как Баку–Тбилиси–Джейхан, повышения роли Азербайджана в энергетической безопасности региона. Азербайджан не только стал страной-экспортером нефти, но и обрел статус надежного партнера в сфере энергетической безопасности. В результате этих процессов Азербайджан стал играть важную роль в энергетических, транспортных и экономических связях между Востоком и Западом", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что в 1990-е годы Азербайджану необходимо было решить и проблему безопасности. С возвращением к власти великого лидера началось формирование армии, построение системы обороны, укрепление правовых позиций Азербайджана на международной арене. Ускорилось государственное строительство, появились возможности для экономических реформ, сформировалась атмосфера безопасности для международных проектов. Именно в этот период сформировались правовые рамки и институты независимого Азербайджана. Принятие Конституции явилось историческим шагом в плане определения правовых основ государства, стабилизации механизмов управления. В государственном управлении на первый план выдвигались принципы ответственности, правопорядка и системности. Великий лидер обеспечил создание институтов как реально действующего механизма. Составной частью этой стратегии была и кадровая политика: профессионализм, преданность государству, служение национальным интересам были главными критериями. Великий лидер сформулировал идею азербайджанства как идеологической опоры государства.

А.Гараев отметил, что важными направлениями государственной политики великого лидера были развитие национального языка, культуры, образования, науки, приверженность истории и защита национальных и духовных ценностей. Эта политика позволила Азербайджану стать надежным партнером, получить поддержку экономических проектов. Азербайджан был признан государством, принимающим суверенные решения, имеющим независимую позицию. "Последовательность в государственном управлении, стратегическое планирование и защита национальных интересов и сегодня являются основными столпами политики Азербайджана. Развитие, укрепление страны под руководством Президента Ильхама Алиева, расширение стратегических проектов, рост мощи азербайджанской армии и укрепление международного авторитета государства - дальнейшее продвижение и развитие этого политического наследия. Жизненный путь великого лидера показывает, что для построения государства нужно не просто намерение - нужны политическая воля, опыт, системное мышление и приверженность национальным интересам.

В самые трудные времена он восстановил стабильность в стране, проложил путь к экономическому развитию, вывел энергетическую стратегию Азербайджана на глобальный уровень и заложил фундамент современной государственности. Сегодня Азербайджан, как и желал великий лидер Гейдар Алиев, является государством, принимающим самостоятельные решения, отстаивающим свои интересы, играющим роль в региональных процессах, обладающим растущей экономической и политической властью. Великий лидер Гейдар Алиев навсегда останется в памяти народа спасителем государства, великим стратегом и архитектором современной независимой государственности Азербайджана", - добавил политолог.

