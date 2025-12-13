Узбекистан и ОАЭ договорились о расширении сотрудничества в сфере безопасности

ТАШКЕНТ /Trend/ - 11 декабря в Абу-Даби заместитель министра иностранных дел Узбекистана Олимжон Абдуллаев встретился с заместителем министра внутренних дел ОАЭ Саидом Абдуллой аль-Сувайди, передает Trend.

Согласно информации, во время беседы стороны рассмотрели текущее положение дел и будущие планы сотрудничества в области безопасности. Аль-Сувайди дал высокую оценку существующему уровню взаимодействия, подчеркнув успешное проведение совместных семинаров, тренингов и международных конференций, посвящённых борьбе с киберпреступностью, терроризмом, транснациональной преступностью, а также вопросам информационной безопасности и современным технологиям.

Отдельно обсуждалась инициатива узбекской стороны по применению платформы UAE Fast-track для упрощения въезда граждан Узбекистана в Эмираты. Аль-Сувайди заверил, что необходимые шаги для оперативного запуска этого механизма будут предприняты.

Кроме того, он полностью поддержал предложение о назначении представителя министерства внутренних дел Узбекистана при посольстве в Абу-Даби, который будет заниматься координацией усилий по противодействию организованной преступности, предотвращению нелегальной миграции и развитию двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.