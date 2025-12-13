Названы доходы и расходы госбюджета Азербайджана за 11 месяцев

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре 2025 года в исполнении государственного бюджета наблюдалась положительная динамика.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана, за этот период казначейские органы исполнили более 1 436 000 платёжных поручений, при этом доходы государственного бюджета были выполнены на высоком уровне.

Отмечается, что за январь–ноябрь текущего года доходы сводного бюджета составили 43,9 миллиарда манатов, что на 2,5 миллиарда манатов или 6,1% превысило 11-месячный прогноз.

За тот же период доходы государственного бюджета составили 35,6 миллиарда манатов, что на 324,6 миллиона манатов или 0,9% превысило прогноз на 11 месяцев.

Поступления по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики составили 15,3 миллиарда манатов, что на 745,5 миллиона манатов (5,1%) выше прогноза;

по линии Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики поступило 41,6 миллиона манатов, что на 10,2 миллиона манатов (32,5%) выше прогноза;

трансферт из Государственного нефтяного фонда составил 13,3 миллиарда манатов, что соответствует 100% выполнения прогноза;

поступления через Государственный таможенный комитет составили 5,8 миллиарда манатов (96,6% прогноза);

доходы от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, достигли 592,3 миллиона манатов (72,7% прогноза);

прочие поступления составили 654,7 миллиона манатов (99,1% прогноза).

Как сообщают в Министерстве финансов, за 11 месяцев 2025 года расходы сводного бюджета составили 36,8 миллиарда манатов, что на 1,4 миллиарда манатов или 3,9% больше показателей за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что в то же время расходы государственного бюджета составили 31,4 миллиарда манатов, что на 376,6 миллиона манатов или 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.