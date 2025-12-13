Названы страны, имеющие наибольший товарооборот с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года юридические и физические лица Азербайджанской Республики осуществляли торговые операции с партнерами из 175 стран мира, продукция экспортировалась в 120 стран и импортировалась из 170 стран.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

С учетом статистически оцененной стоимости экспортируемой сырой нефти и природного газа, зарегистрированной в таможенных органах, но не полностью растаможенной, внешнеторговый оборот страны в январе-октябре 2025 года составил 39,914 млрд долларов США. На стоимость экспортируемой из страны продукции пришлось 20,689 млрд долларов, или 51,8% от товарооборота, а на импортируемую продукцию – 19,225 млрд долларов (48,2%), что привело к положительному балансу в 1,463 млрд долларов.

По сравнению с январем-октябрём 2024 года внешнеторговый оборот увеличился на 3,9% в фактических ценах и снизился на 7,9% в реальном выражении. Импорт сократился на 7,9% в реальном выражении, а экспорт — на 7,8%.

В январе-октябре 2025 года экспорт несырьевой продукции составил 2,988 млрд долларов США, что на 6,6% больше в фактических ценах и на 17,7% меньше по сравнению с январем-октябрем 2024 года в реальном выражении.

По данным Государственного таможенного комитета, на внешнеторговый оборот страны пришлось 25,8% торговых операций с Италией, 11,7% — с Турцией, 10,2% — с Россией, 9,3% — с Китаем, 3,0% — с Германией, 2,6% — с США, 2,5% — с Великобританией, 2,1% — со Швейцарией, по 1,9% — с Австралией и Чехией, по 1,7% — с Грузией и Грецией, по 1,6% — с Болгарией и Хорватией, 1,5% — с Казахстаном, 1,4% — с Румынией, 1,3% — с Ираном, 1,2% — с Узбекистаном. 1,1% экспорта пришлось на Португалию и Украину, 0,9% — на Францию, 0,8% — на Беларусь и Индию, и 12,3% — на другие страны.

На Италию пришлось 46,9% экспорта, 13% — на Турцию, 4,5% — на Россию, 3,3% — на Чехию, 3,1% — на Грецию, 3% — на Болгарию, 2,9% — на Хорватию, 2,6% — на Грузию, 2,5% — на Германию, 2,3% — на Румынию, 2% — на Португалию, 1,8% — на Швейцарию, 1,3% — на Великобританию, 1% — на Ирландию, по 0,9% — на Нидерланды и Украину, 0,8% — на Тунис, 0,7% — на Францию, 0,6% — на Индию, 0,5% — на Сербию и 5,4% — на другие страны.

В объеме экспорта ненефтегазовой продукции преобладала доля товаров, отправляемых в Россию (32,4%), Турцию (16,3%), Швейцарию (9,7%), Грузию (9,2%), Украину (5,7%), Объединенные Арабские Эмираты (3,1%), Казахстан (2,7%), Беларусь (2,1%), Узбекистан (2%), Туркменистан (1,8%), США (1,7%), Италию (1,2%), Германию (1,1%) и Китай (1,1%).

Из общей стоимости импортируемых товаров 19,4% приходилось на Китай, 16,5% — на Россию, 10,1% — на Турцию, 5,2% — на США, 4% — на Австралию, 3,9% — на Великобританию, 3,6% — на Германию, по 2,7% — на Казахстан и Иран, 2,4% — на Швейцарию, 2,1% — на Узбекистан и Италию, по 1,5% — на Мексику, Японию, Бразилию и Южно-Африканскую Республику, по 1,4% — на Корею и Беларусь, 1,2% — на Украину, по 1% — на Францию ​​и Индию, 0,9% — на Испанию и 12,4% — на другие страны.

В январе-октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт свежих фруктов из основных видов продукции увеличился на 28,2%, свежих овощей – на 17,9%, сахара – на 58,5%, сигарет – на 35%, картофеля – на 47,1%, растительных масел – на 22,3%, минеральных удобрений – на 8%, полиэтилена – на 5,2%, необработанного алюминия – на 48,7%, цементного клинкера – на 13,8%, хлопчатобумажной пряжи – на 17,8%, а экспорт фруктово-овощных соков увеличился на 1,5%, консервированных фруктов и овощей – на 19%, табака – на 45,7%, чая – на 4,3%, маргарина, других пищевых смесей – на 27%, натуральных виноградных вин и виноградного сусла – на 22%, хлопкового волокна – на 9,8%, полипропилена – на 6,4%, электроэнергии – на 1,5%. 34,9 процента, трубы из черных металлов – 9,8 процента, прутки из черных металлов – 40,2 процента, бентонитовую глину – 16,4 процента.

По сравнению с январем-октябрём 2024 года, в январе-октябре 2025 года импорт пшеницы увеличился на 6,4%, нерафинированного сахара — на 25,6%, картофеля — на 13,8%, говядины — на 2,8%, свежих овощей — на 35,6%, сигарет — в 2,8 раза, легковых автомобилей — на 29,8%, прокатной стали — на 0,7%, автобусов — в 2,4 раза, бытовых кондиционеров — на 11,5%, минеральных удобрений — на 3,1%, полиэтилена — на 20%, полипропилена — на 5,2%, бытовых холодильников — на 11,6%, в то время как импорт растительного масла увеличился на 7,1%, сливочного масла, других молочных жиров и спредов — на 12,1%, свежих фруктов — на 14,7%, шоколада и шоколадных изделий — на 4%, кондитерских изделий из муки — на 2%, чая — на 5,5%, фармацевтические препараты – 15,6 процента, трубы из черных металлов – 12,4 процента, счетные машины, блоки и устройства – 9,8 процента, обувь – 2% процента, резиновые шины – 3,1 процента, синтетические моющие средства – 5,8 процента, мебель – 0,3 процента, грузовики – 6,4 процента, прутки из черных металлов – 0,9 процента, стиральные машины – 11,2 процента, цемент – 21,8 процента.