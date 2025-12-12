Сотрудники Минэкономики почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Прогрессивная государственная политика Общенационального Лидера Гейдара Алиева стала основой мира, стабильного и устойчивого развития, а также благосостояния Азербайджана. Экономическая стратегия, сформированная на основе мудрых идей Великого лидера, обеспечивает устойчивый рост и непрерывное развитие нашей страны.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство экономики, память всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева, оставившего глубокий след в истории государственности Азербайджана, всегда чтится с большим уважением, благодарностью и любовью.

По случаю дня памяти общенационального лидера Гейдара Алиева сотрудники Министерства экономики посетили могилу Великого лидера на Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его памятнику и почтили его память.

Была также почтена память выдающегося офтальмолога-ученого, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к могиле.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!