Кыргызстан и Япония обсудили расширение двустороннего сотрудничества

Кыргызстан Материалы 13 декабря 2025 04:36 (UTC +04:00)
БИШКЕК /Trend/ - В Министерстве финансов Кыргызстана состоялась встреча с послом Японии в Кыргызстане Хирано Рюити и представителем Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Кыргызской Республике Нишигатой Котаро, сообщили в министерстве, передает Trend.

Согласно информации, глава Минфина Алмаз Бакетаев тепло поприветствовал гостей и поздравил японского дипломата с началом его миссии.

В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние кыргызско-японских отношений, возможности расширения двустороннего сотрудничества, а также дальнейшее развитие взаимодействия с JICA. Министр подтвердил готовность Кыргызстана продолжать совместную работу в рамках определённого стратегического курса.

Переговоры прошли в атмосфере взаимного доверия и конструктивного диалога, стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних связей.

